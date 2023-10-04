РИА Новости: ВС России контролируют херсонские острова в дельте Днепра

Российские войска установили полный контроль над херсонскими островами в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив, рассказали командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск «Днепр».

«Нашими острова контролируются, абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90% островов, которые есть, контролируются нашими людьми, находящимися там», — цитирует РИА Новости командира взвода с позывным Курск.

По его словам, украинская армия каждый день предпринимает попытки прорваться на острова.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки.