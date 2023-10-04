В ДНР приговорили к 16 годам колонии боевика нацбатальона «Азов»

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30 сентября 2023 | 20:25
Верховный суд ДНР приговорил члена «Азова»* Максима Субботина к 16 годам тюрьмы. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и в хищении чужого имущества, совершённом с угрозой применения насилия. Об этом сообщает СК России.
Как установило следствие, 16 марта 2022 года Субботин вместе с сослуживцем, находясь во дворе дома на проспекте Строителей в Мариуполе, напал на мирного жителя с целью угнать его автомобиль.
«Направил в сторону мужчины автомат Калашникова, демонстрируя готовность использовать его в качестве оружия», — говорится в сообщении.
Второй фигурант дела сел на водительское сидение и скрылся на похищенном автомобиле с места происшествия.
Ранее RT сообщал, что в ЛНР приговорили к 20 годам тюрьмы сапёра ВСУ за минирование жилых домов.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.