Минобороны Молдавии объявило о совместных с США военных учениях
Министерство обороны Молдавии объявило о проведении совместных с Соединёнными Штатами военных учений Aurochs Partner — 2023.
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Об этом сообщает Sputnik Молдова.
По данным агентства, учения пройдут на территории Молдавии в Бельцах и Маркулештах с 25 по 31 октября.
Ранее стало известно, что в Молдавии с 10 по 22 сентября прошли совместные учения Румынии и США.
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