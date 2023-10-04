Минобороны Молдавии объявило о совместных с США военных учениях

Министерство обороны Молдавии объявило о проведении совместных с Соединёнными Штатами военных учений Aurochs Partner — 2023.

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

По данным агентства, учения пройдут на территории Молдавии в Бельцах и Маркулештах с 25 по 31 октября.

Ранее стало известно, что в Молдавии с 10 по 22 сентября прошли совместные учения Румынии и США.