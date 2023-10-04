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Минобороны Молдавии объявило о совместных с США военных учениях

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Министерство обороны Молдавии объявило о проведении совместных с Соединёнными Штатами военных учений Aurochs Partner — 2023.
Минобороны Молдавии объявило о совместных с США военных учениях
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

По данным агентства, учения пройдут на территории Молдавии в Бельцах и Маркулештах с 25 по 31 октября.

Ранее стало известно, что в Молдавии с 10 по 22 сентября прошли совместные учения Румынии и США.

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