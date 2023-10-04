Военная прокуратура обвинила бойца ВСУ в обстреле женщины из гранатомёта в ЛНР
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Речь идёт о бойце 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Романе Бондаренко.
Он обвиняется в покушении на убийство общеопасным способом по мотивам идеологической и политической вражды, а также в применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов.
По версии следствия, 25 февраля 2022 года Бондаренко в городе Счастье (ЛНР) выстрелил из подствольного гранатомёта в безоружную, не принимающую участие в вооружённом конфликте 47-летнюю мирную жительницу. Горожанка получила осколочные ранения.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Верховный Суд Луганской Народной Республики.