Узнать больше

Военная прокуратура обвинила бойца ВСУ в обстреле женщины из гранатомёта в ЛНР

Короткая ссылка
Военная прокуратура направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении украинского военного, который, как утверждает ведомство, обстрелял из подствольного гранатомёта мирную жительницу.
Военная прокуратура обвинила бойца ВСУ в обстреле женщины из гранатомёта в ЛНР
  • Gettyimages.ru

Речь идёт о бойце 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Романе Бондаренко.

Он обвиняется в покушении на убийство общеопасным способом по мотивам идеологической и политической вражды, а также в применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов.

По версии следствия, 25 февраля 2022 года Бондаренко в городе Счастье (ЛНР) выстрелил из подствольного гранатомёта в безоружную, не принимающую участие в вооружённом конфликте 47-летнюю мирную жительницу. Горожанка получила осколочные ранения. 

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Верховный Суд Луганской Народной Республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить