Срок жизни украинских военных иногда составляет несколько часов.

Об этом пишет Military Watch Magazine.

Отмечается, что украинские мобилизованные всё чаще сдаются в плен «на фоне сообщений украинских источников об огромных потерях на линии фронта».

Утром 4 октября в Минобороны России сообщили, что в акватории Чёрного моря самолёты ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что украинские военные понесли потери при попытке высадки десанта в Крыму.