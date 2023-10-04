СК возбудил дело по факту работы в России нежелательных украинских организаций
04 октября 2023

СК возбудил дело по факту работы в России нежелательных украинских организаций

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СК возбудил дело по факту работы в России нежелательных украинских организаций

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 284.1 УК России (осуществление деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России) в отношении адептов Всеукраинского духовного центра «Возрождение»*.

Как установило следствие, с 25 ноября 2022 года группа лиц на территории города Москвы и Кировской области незаконно осуществляла деятельность благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна и религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение».

«По уголовному делу следователями совместно с оперативными службами проведены обыски в Москве и Кирове по местам жительства подозреваемых, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значения для следствия», — говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года Генеральная прокуратура России признала деятельность негосударственных организаций Всеукраинский духовный центр «Возрождение»* и благотворительный фонд «Возрождение»* Владимира Мунтяна нежелательными на территории России.

* Всеукраинский духовный центр «Возрождение» и благотворительный фонд «Возрождение» — организации, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 18.11.2022.