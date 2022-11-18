Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России двух украинских организаций
- РИА Новости
«Принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности украинских неправительственных «Религиозная организация «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» и «Благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна», — приводит РИА Новости его слова.
Иванов добавил, что деятельность организаций представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.
Ранее российская Генеральная прокуратура признала деятельность французской неправительственной организации Open Press нежелательной в России.