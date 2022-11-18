Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России двух украинских организаций

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России Всеукраинского духовного центра «Возрождение» и благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна. Об этом заявил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

РИА Новости