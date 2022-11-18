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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России двух украинских организаций

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Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России Всеукраинского духовного центра «Возрождение» и благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна. Об этом заявил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России двух украинских организаций
  • РИА Новости

«Принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности украинских неправительственных «Религиозная организация «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» и «Благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна», — приводит РИА Новости его слова.

Иванов добавил, что деятельность организаций представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

Ранее российская Генеральная прокуратура признала деятельность французской неправительственной организации Open Press нежелательной в России.

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