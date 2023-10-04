Участники миротворческих учений ОДКБ направляются в Киргизию
Контингенты совершат перегруппировку с 4 по 8 октября, национальные контингенты войск (коллективных сил) ОДКБ направляются в район проведения учения авиационным и автомобильным транспортом.
Активная фаза учения будет проведена на территории полигона «Эдельвейс» с 9 по 13 октября на завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство — 2023».
Как отметили в штабе, основными целями учения являются совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления и личного состава миротворческих подразделений ОДКБ, а также повышение слаженности воинских частей и подразделений при выполнении задач в ходе проведения операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.
В условиях высокогорья военные отработают задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне.
Ранее начальник Объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров совершил рабочую поездку в Киргизию, где обсудил подготовку учений «Нерушимое братство — 2023».