Участники миротворческих учений ОДКБ направляются в Киргизию

Участники совместного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» направляются в Киргизию. Об этом сообщил Объединённый штаб ОДКБ.

Контингенты совершат перегруппировку с 4 по 8 октября, национальные контингенты войск (коллективных сил) ОДКБ направляются в район проведения учения авиационным и автомобильным транспортом.

Активная фаза учения будет проведена на территории полигона «Эдельвейс» с 9 по 13 октября на завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство — 2023».

Как отметили в штабе, основными целями учения являются совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления и личного состава миротворческих подразделений ОДКБ, а также повышение слаженности воинских частей и подразделений при выполнении задач в ходе проведения операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

В условиях высокогорья военные отработают задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне.

Ранее начальник Объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров совершил рабочую поездку в Киргизию, где обсудил подготовку учений «Нерушимое братство — 2023».