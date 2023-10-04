Президент Узбекистана Мирзиёев посетит Россию 5—7 октября
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Об этом говорится в заявлении пресс-службы узбекистанского лидера.
В программе запланированы переговоры лидеров двух стран. Также Мирзиёев встретится с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Кроме того, президент Узбекистана поедет в Татарстан и переговорит с главой республики Рустамом Миннихановым.
«Особое внимание будет уделено расширению практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах», — сообщила пресс-служба.
Ранее сообщалось, что Россия ведёт переговоры с Ираном о расширении сотрудничества в газовой сфере.