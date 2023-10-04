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Президент Узбекистана Мирзиёев посетит Россию 5—7 октября

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет с Россию с официальным визитом по приглашению российского коллеги Владимира Путина, он пробудет в стране с 5 по 7 октября.
Президент Узбекистана Мирзиёев посетит Россию 5—7 октября
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении пресс-службы узбекистанского лидера.

В программе запланированы переговоры лидеров двух стран. Также Мирзиёев встретится с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Кроме того, президент Узбекистана поедет в Татарстан и переговорит с главой республики Рустамом Миннихановым.

«Особое внимание будет уделено расширению практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах», — сообщила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Россия ведёт переговоры с Ираном о расширении сотрудничества в газовой сфере.

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