WP: замкомандира роты ВСУ рассказал, что Россия побеждает в битве дронов

Вооружённые силы России побеждают украинскую армию в битве беспилотников, пишет газета The Washington Post.

В статье приводятся слова замкомандира роты 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

«Это похоже на шахматную партию. И они (российские военные. — RT) в ней побеждают», — сказал он.

Украинский военный добавил, что у российской армии больше дронов, чем у ВСУ.

Он отметил, что у российских военных есть возможность поражать дронами небольшие цели, а также использовать два БПЛА одновременно.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 4 октября над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА.