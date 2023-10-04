WP: замкомандира роты ВСУ рассказал, что Россия побеждает в битве дронов
- РИА Новости
В статье приводятся слова замкомандира роты 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
«Это похоже на шахматную партию. И они (российские военные. — RT) в ней побеждают», — сказал он.
Украинский военный добавил, что у российской армии больше дронов, чем у ВСУ.
Он отметил, что у российских военных есть возможность поражать дронами небольшие цели, а также использовать два БПЛА одновременно.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 4 октября над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА.