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Глава Днепропетровской ВГА Лысак сообщил о повреждении ЛЭП из-за взрыва

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Линии электропередачи получили повреждения из-за взрыва в Никопольском районе, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Глава Днепропетровской ВГА Лысак сообщил о повреждении ЛЭП из-за взрыва
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram.

«Повреждены линии электропередачи», — написал он.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

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