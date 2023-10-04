Глава Днепропетровской ВГА Лысак сообщил о повреждении ЛЭП из-за взрыва
Линии электропередачи получили повреждения из-за взрыва в Никопольском районе, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
- Gettyimages.ru
Об этом он написал в Telegram.
«Повреждены линии электропередачи», — написал он.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
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