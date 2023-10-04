Глава Днепропетровской ВГА Лысак сообщил о повреждении ЛЭП из-за взрыва

Линии электропередачи получили повреждения из-за взрыва в Никопольском районе, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Об этом он написал в Telegram.

«Повреждены линии электропередачи», — написал он.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.