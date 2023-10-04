Группировка войск «Восток» поразила пункты дислокации трёх бригад ВСУ
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«Поражены пункты временной дислокации 5-й механизированной бригады в районе Урожайного, 129-й бригады теробороны в Макаровке и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и три миномётных расчёта.
Также ВСУ понесли значительные потери под Клещеевкой и Андреевкой.
Кроме того, сообщалось, что ВС России поразили цеха ремонта техники ВСУ на бронетанковом заводе в Харькове.