Авиация группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении поразила пункты временной дислокации трёх бригад Вооружённых сил Украины.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Поражены пункты временной дислокации 5-й механизированной бригады в районе Урожайного, 129-й бригады теробороны в Макаровке и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и три миномётных расчёта.

Также ВСУ понесли значительные потери под Клещеевкой и Андреевкой.

Кроме того, сообщалось, что ВС России поразили цеха ремонта техники ВСУ на бронетанковом заводе в Харькове.