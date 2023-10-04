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Корреспондент RT встретился с отрядом МЧС ЛНР, работающим даже под обстрелами

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Корреспондент RT DE Иван Полянский показал, как работает пожарно-спасательный отряд МЧС ЛНР в городе Рубежном даже в условиях обстрелов.

«Выезжали под обстрелами, возвращались также под обстрелами, выполняли свои действия тоже под обстрелами», — сказали спасатели, с которыми поговорил журналист.

В этом режиме они работают уже девять лет, определённый опыт в ликвидации чрезвычайных ситуаций именно при боевых действиях у местных спасателей имеется, рассказали в МЧС.

Несмотря на тяжелейшую обстановку, угрозу прилётов, перебои водоснабжения, пожарные делают всё возможное, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей в своём регионе. 

Подробнее — в Telegram-канале Ивана Полянского.

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