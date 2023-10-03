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Украинский военный заявил о радости от прихода России в Харьковскую область

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Перешедший на сторону России украинский военнослужащий Максим Доценко заявил, что был рад, когда часть Харьковской области перешла под российский контроль.
Украинский военный заявил о радости от прихода России в Харьковскую область
  • РИА Новости

«Честно сказать, я за родителей был рад тогда. Потому что до того, как пришла Россия, не очень хорошо там было и с работой, и зарплатой», — заявил Доценко на видео, предоставленном РИА Новости администрацией Харьковской области.

По его словам, после прихода России проводилось много мероприятий, была быстро налажена связь, которой раньше не было.

Он отметил, что его мать устроилась на хорошую работу.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что населённые пункты в подконтрольной России части Харьковской области подключат к электричеству от соседних регионов.

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