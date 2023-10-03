В ДНР украинский морпех приговорён к 24 годам тюрьмы за расстрел мирного жителя
03 октября 2023

В ДНР украинский морпех приговорён к 24 годам тюрьмы за расстрел мирного жителя

03 октября 2023 | 18:24

В ДНР украинский морпех приговорён к 24 годам тюрьмы за расстрел мирного жителя

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Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Виталия Антонова к 24 годам тюрьмы за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Следствие установило, что с 24 февраля по 19 мая 2022 года Антонов находился на боевых позициях на территории ЧАО «Азовобщемаш».

17 марта во время дежурства военнослужащий увидел гражданского, который подъехал на автомобиле к заправке. Морпех доложил об этом командирам и получил приказ расстрелять мужчину.

Антонов «произвёл в мирного жителя не менее шести прицельных выстрелов из автомата. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в ДНР приговорили солдата ВСУ к 28 годам тюрьмы за расстрел военнопленного.