Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении мэру Сум Александру Лысенко и директору департамента инфраструктуры города Александру Журбе.

Об этом пишет Klymenko Time.

Отмечается, что их подозревают в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн гривен ($58 тыс.).

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили о задержании Лысенко по подозрению в коррупции.