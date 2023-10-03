Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении мэру Сум
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении мэру Сум Александру Лысенко и директору департамента инфраструктуры города Александру Журбе.
- РИА Новости
Об этом пишет Klymenko Time.
Отмечается, что их подозревают в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн гривен ($58 тыс.).
Ранее в Службе безопасности Украины сообщили о задержании Лысенко по подозрению в коррупции.
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