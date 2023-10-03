Шмыгаль: Украина намерена экспортировать 75% зерновых для валютной выручки

Украина намеревается экспортировать 75% урожая зерновых ради получения валютной выручки, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Для внутренних нужд нам достаточно около 25% всего собранного зерна, остальное нужно экспортировать», — приводит РИА Новости слова Шмыгаля на заседании кабмина Украины.

Он отметил, что данный шаг необходим, так как украинским фермерам нужны ресурсы.

Ранее еврокомиссар по транспорту Адина Валеан заявила, что сухопутный вывоз украинского зерна через границу с Польшей уменьшился в три раза в 2023 году по сравнению с показателями прошлого года.