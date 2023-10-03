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Минобороны: около 15:00 мск над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА

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Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью около 15:00 мск.
Минобороны: около 15:00 мск над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны.

«3 октября около 15:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за сутки уничтожили 58 беспилотников.

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