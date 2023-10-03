МО: у Павлограда поражены цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В районе города Павлограда уничтожены цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ», — говорится в заявлении.
Также Вооружённые силы России поразили цеха ремонта техники украинской армии на бронетанковом заводе в Харькове.
Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Украины Сергей Лысак заявил о разрушении производственных объектов в Павлограде.