МО: у Павлограда поражены цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива

В районе города Павлограда Днепропетровской области Украины уничтожены цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе города Павлограда уничтожены цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ», — говорится в заявлении.

Также Вооружённые силы России поразили цеха ремонта техники украинской армии на бронетанковом заводе в Харькове.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Украины Сергей Лысак заявил о разрушении производственных объектов в Павлограде.