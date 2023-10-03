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ВС России ударили по взводному опорному пункту ВСУ на Купянском направлении

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Вооружённые силы России ударили по взводному опорному пункту украинской армии на Купянском направлении.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. Видео с информацией от Зыбинского опубликовало Министерство обороны.

Он уточнил, что удар был нанесён в полосе обороны 1-й танковой армии по взводному опорному пункту 21-й механизированной бригады в районе Площанка.

Также он рассказал, что силы противовоздушной обороны группировки уничтожили два украинских дрона в районах Кривошеевки и Николаевки.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ на Соледарском направлении.

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