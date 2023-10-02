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Войска России отразили атаку штурмовых групп ВСУ в районе Приютного

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Войска России из группировки «Восток» отразили атаку украинских штурмовых групп в районе Приютного в Запорожской области.
Войска России отразили атаку штурмовых групп ВСУ в районе Приютного
  • РИА Новости

Минобороны России сообщает, что была отражена атака штурмовиков 128-й бригады территориальной обороны Украины.

Также ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Константиновки в ДНР.

На этом направлении уничтожены до 30 военнослужащих противника и два пикапа, также поражены артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20.

1 октября Минобороны заявило, что российские военные за сутки отразили четыре атаки ВС Украины в районе Приютного.

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