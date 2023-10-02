Войска России отразили атаку штурмовых групп ВСУ в районе Приютного
- РИА Новости
Минобороны России сообщает, что была отражена атака штурмовиков 128-й бригады территориальной обороны Украины.
Также ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Константиновки в ДНР.
На этом направлении уничтожены до 30 военнослужащих противника и два пикапа, также поражены артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20.
1 октября Минобороны заявило, что российские военные за сутки отразили четыре атаки ВС Украины в районе Приютного.