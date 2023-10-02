Рогов: солдаты ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
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В своём Telegram он рассказал, что минувшей ночью солдаты ВСУ нанесли удары по территории бывшего автопарка.
«Повреждены хозяйственные постройки, перебита высоковольтная линия электропередачи. В части города наблюдаются перебои электроснабжения», — добавил Рогов.
По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.
Ранее сообщалось, что противник выпустил 15 ракет из РСЗО и три кассетных снаряда по Горловке.