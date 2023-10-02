Рогов: солдаты ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Подразделения украинских войск открыли огонь по населённому пункту Каменка-Днепровская в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В своём Telegram он рассказал, что минувшей ночью солдаты ВСУ нанесли удары по территории бывшего автопарка.

«Повреждены хозяйственные постройки, перебита высоковольтная линия электропередачи. В части города наблюдаются перебои электроснабжения», — добавил Рогов.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее сообщалось, что противник выпустил 15 ракет из РСЗО и три кассетных снаряда по Горловке.