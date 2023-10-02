Военная хроника: утренний ракетный удар пришёлся на объекты ВСУ в Харькове

В ходе утреннего ракетного удара в районе Харькова были уничтожены объекты ВСУ на территории воинской части на юго-востоке города, пишет Военная хроника.

«По предварительным данным, речь идёт о войсковой части ВСУ на юго-востоке города, расположенной рядом с железнодорожной станцией Рогань. База хранения, на которой находилась как отремонтированная, так и законсервированная бронетехника, имеет две выделенные ж/д ветки и промышленный кран для погрузки техники на платформы», — говорится в сообщении.

Предположительно, поражено несколько ангаров с бронетехникой, прошедшей ремонт на Харьковском бронетанковом заводе и отправленной для дальнейшей погрузки и отправки к линии фронта.

В 5,5 км от места прилёта расположена база 2315-го радиотехнического батальона ВСУ (в/ч А-1933), входящего в состав 164-й радиотехнической бригады ПВО Украины, отмечает Военная хроника.

Предположительно, в этом же районе должен был размещаться 3022-й зенитный ракетный дивизион ВСУ с комплексами С-300ПТ, прикрывающий промзону Харькова.

Утром 2 октября Военная хроника сообщила о серии ракетных ударов по Харькову.