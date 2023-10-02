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FT: раненые украинские военные заражены инфекциями, устойчивыми к антибиотикам

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Раненые военнослужащие украинской армии заразились инфекциями, которые невозможно вылечить при помощи антибиотиков, говорится в материале Financial Times.
FT: раненые украинские военные заражены инфекциями, устойчивыми к антибиотикам
  • AP
  • © Libkos

«В начале этого года в одном из американских военных госпиталей в Германии врачи, обследовав раненого украинского солдата, сделали тревожное открытие. Его инфекция была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам», — сообщило издание.

Также журналисты указывают, что с начала спецоперации аналогичные случаи стали частыми не только на Украине, но и в других частях Европы, куда доставляли раненых бойцов ВСУ для прохождения лечения.

По представленной информации, человек мог заразиться в украинских больницах, а также в местах пребывания беженцев и в других странах.

Ранее сообщалось, что ВСУ стараются добивать попадающих в плен украинских солдат.

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