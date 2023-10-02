FT: раненые украинские военные заражены инфекциями, устойчивыми к антибиотикам
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«В начале этого года в одном из американских военных госпиталей в Германии врачи, обследовав раненого украинского солдата, сделали тревожное открытие. Его инфекция была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам», — сообщило издание.
Также журналисты указывают, что с начала спецоперации аналогичные случаи стали частыми не только на Украине, но и в других частях Европы, куда доставляли раненых бойцов ВСУ для прохождения лечения.
По представленной информации, человек мог заразиться в украинских больницах, а также в местах пребывания беженцев и в других странах.
Ранее сообщалось, что ВСУ стараются добивать попадающих в плен украинских солдат.