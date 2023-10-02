Минобороны России: беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Министерство обороны России заявило, что беспилотник самолётного типа ВСУ уничтожен над Белгородской областью.

«2 октября около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа на объекты на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами «Гром-2» над Крымом.