Кадыров осмотрел захваченную в зоне СВО технику НАТО
- РИА Новости
«Ссылаясь на эту технику, ещё недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке. И это не предел. То ли ещё будет», — написал он в своём Telegram-канале.
Кадыров также поблагодарил бойцов за хорошие результаты выполнения боевых заданий, а также пожелал им успехов на фронте.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что западная техника в реальных боевых условиях оказалась далеко не безупречной.