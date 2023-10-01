Кадыров осмотрел захваченную в зоне СВО технику НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил базу специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат», где осмотрел образцы техники стран НАТО, которую бойцы отбили у украинских войск в зоне спецоперации.

«Ссылаясь на эту технику, ещё недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке. И это не предел. То ли ещё будет», — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров также поблагодарил бойцов за хорошие результаты выполнения боевых заданий, а также пожелал им успехов на фронте.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что западная техника в реальных боевых условиях оказалась далеко не безупречной.