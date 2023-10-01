Узнать больше

МО Великобритании намерено подготовить 50 тысяч солдат ВСУ к концу года

Короткая ссылка
Британские инструкторы подготовят более 50 тыс. украинских военных к концу текущего года, рассказал министр обороны Великобритании Грант Шэппс.
МО Великобритании намерено подготовить 50 тысяч солдат ВСУ к концу года
  • Gettyimages.ru

Во время выступления на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере он подчеркнул, что Лондон помогает обучить украинских лётчиков пилотированию американских истребителей F-16.

«К концу нынешнего года мы подготовим более 50 тыс. украинских новобранцев, притом что обучение началось задолго до войны», — приводит ТАСС слова министра.

24 сентября Минобороны Британии заявило, что Лондон до конца года обучит 30 тыс. украинских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить