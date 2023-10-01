МО Великобритании намерено подготовить 50 тысяч солдат ВСУ к концу года

Британские инструкторы подготовят более 50 тыс. украинских военных к концу текущего года, рассказал министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

Во время выступления на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере он подчеркнул, что Лондон помогает обучить украинских лётчиков пилотированию американских истребителей F-16.

«К концу нынешнего года мы подготовим более 50 тыс. украинских новобранцев, притом что обучение началось задолго до войны», — приводит ТАСС слова министра.

24 сентября Минобороны Британии заявило, что Лондон до конца года обучит 30 тыс. украинских военных.