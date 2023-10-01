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СЦКК ДНР: женщина ранена при обстреле ВСУ населённого пункта Верхнеторецкое

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Женщина получила ранения в результате обстрела со стороны ВС Украины населённого пункта Верхнеторецкое.
СЦКК ДНР: женщина ранена при обстреле ВСУ населённого пункта Верхнеторецкое
  • РИА Новости

Об этом заявили в представительстве региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 октября по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населённый пункт Верхнеторецкое — на улице Нижнеколхозной, 39, ранена женщина 1958 года рождения», — сообщает ведомство в Telegram.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела Горловки ВСУ повреждён дом.

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