Минобороны России: беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Беспилотник самолётного типа Вооружённых сил Украины уничтожен над Белгородской областью.

Об этом информирует российское Министерство обороны.

«1 октября около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в Калужской и Курской областях силы ПВО уничтожили 11 БПЛА.