Минобороны России: беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью
- РИА Новости
Об этом информирует российское Министерство обороны.
«1 октября около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в Калужской и Курской областях силы ПВО уничтожили 11 БПЛА.