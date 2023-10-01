Гладков: три человека пострадали в результате обстрела ВСУ рынка в Шебекине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три человека пострадали в результате того, что ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекине.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Воскресным утром Вооружённые силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекине. По предварительной информации, есть трое пострадавших: у женщины осколочные ранения шеи», — сообщил Гладков.

Он также добавил, что ещё у двух мужчин осколочные ранения ног.

Вместе с этим были повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил о подавлении силами РЭБ и ПВО трёх украинских БПЛА в Смоленске.