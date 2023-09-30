Пушилин: два человека пострадали из-за обстрела ВСУ монастыря в Никольском

Два человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками территории Никольского монастыря в населённом пункте Никольское в ДНР.

Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По данным Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, ранен был архимандрит.

«Сегодня, 30 сентября 2023 года, был ранен и. о. благочинного в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре — архимандрит Лаврентий», — говорится в заявлении.

Отмечается, что состояние священника оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Ранее сообщалось, что женщина погибла при обстреле ВСУ села в Запорожской области.