Узнать больше

Пушилин: два человека пострадали из-за обстрела ВСУ монастыря в Никольском

Короткая ссылка
Два человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками территории Никольского монастыря в населённом пункте Никольское в ДНР.

Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По данным Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, ранен был архимандрит.

«Сегодня, 30 сентября 2023 года, был ранен и. о. благочинного в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре — архимандрит Лаврентий», — говорится в заявлении.

Отмечается, что состояние священника оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Ранее сообщалось, что женщина погибла при обстреле ВСУ села в Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить