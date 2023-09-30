Пушилин: два человека пострадали из-за обстрела ВСУ монастыря в Никольском
Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По данным Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, ранен был архимандрит.
«Сегодня, 30 сентября 2023 года, был ранен и. о. благочинного в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре — архимандрит Лаврентий», — говорится в заявлении.
Отмечается, что состояние священника оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.
Ранее сообщалось, что женщина погибла при обстреле ВСУ села в Запорожской области.