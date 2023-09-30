В МО России заявили, что военные Карабаха сдали около 3,3 млн боеприпасов

Вооружённые формирования Нагорного Карабаха сдали более 5,3 тыс. единиц стрелкового оружия и около 3,3 млн боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На 30 сентября сдана 21 единица бронетехники, 51 единица автомобильной техники, 24 единицы средств ПВО, 62 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и миномётов, более 5,3 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 3,3 млн боеприпасов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Ранее суд в Азербайджане избрал в отношении бывшего совладельца инвесткомпании «Тройка Диалог», экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.