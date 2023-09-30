Киев собирается увеличить расходы на производство военной продукции в семь раз

Проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает увеличение расходов на производство военной продукции в семь раз.

Такое заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

По его словам, страна нарастит производство почти до 56 млрд гривен ($1,5 млрд).

«В проекте госбюджета-2024 мы увеличили расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения в семь раз — до 55,8 миллиарда гривен», — говорится в сообщении.

Также он рассказал, что в текущем году будет запущено несколько проектов по производству беспилотников.

Ранее на Украине заявили о начале производства снарядов натовского калибра.