Узнать больше

Киев собирается увеличить расходы на производство военной продукции в семь раз

Короткая ссылка
Проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает увеличение расходов на производство военной продукции в семь раз.
Киев собирается увеличить расходы на производство военной продукции в семь раз
  • AP

Такое заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

По его словам, страна нарастит производство почти до 56 млрд гривен ($1,5 млрд).

«В проекте госбюджета-2024 мы увеличили расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения в семь раз — до 55,8 миллиарда гривен», — говорится в сообщении.

Также он рассказал, что в текущем году будет запущено несколько проектов по производству беспилотников.

Ранее на Украине заявили о начале производства снарядов натовского калибра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить