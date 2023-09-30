Sky News: ВСУ бессильны против российских самолётов Су-35 и вертолётов Ка-52

Вооружённые силы Украины бессильны против российских истребителей Су-35 и ударных вертолётов Ка-52, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

Об этом Белл сказал в эфире телеканала Sky News.

Как отметил военный, он может выделить два наиболее эффективных аппарата в российской авиации.

«Во-первых, это многофункциональный истребитель Су-35. Выглядит он мощно. Его стали всё чаще использовать вместе с планирующими бомбами. Почему они (ВС России. — RT) это делают? Это позволяет им действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны», — рассказал он.

Вторым эффективным аппаратом Белл назвал ударный вертолёт Ка-52, который известен как так называемый истребитель танков.

Эксперт объяснил, что этот быстрый и манёвренный вертолёт оснащён соосной схемой расположения несущих винтов.

По словам Белла, это вызывает серьёзную панику в рядах украинской армии, а также тормозит контрнаступление ВСУ.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев хочет получить от западных стран истребители, которые не уступали бы российским Су-35 в эффективности.