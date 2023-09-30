Рогов: Киев блокирует контакты с жителями Запорожской области
- РИА Новости
«Режим Зеленского блокирует любые контакты с жителями освобождённой части Запорожской области и вводит санкции против людей, которые общаются с теми, кто уже живёт в России», — цитирует РИА Новости Рогова.
По его словам, киевские власти не хотят, чтобы люди узнали правду о жизни в новом российском регионе.
Ранее вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко заявил, что регион ускоренными темпами интегрируется как полноправный субъект Российской Федерации.