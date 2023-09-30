В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
- AP
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
Ранее тревогу объявили в Одесской области.
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