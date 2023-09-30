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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

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На Украине воздушную тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
  • AP

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Ранее тревогу объявили в Одесской области.

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