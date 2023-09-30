Учебный самолёт разбился в Казахстане

Учебно-тренировочный самолёт потерпел крушение в Карагандинской области Казахстана, два тела обнаружены на месте ЧП, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства транспорта республики.

«Тридцатого сентября при совершении учебно-тренировочного полёта самолёт UPLA286 тип P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлёта в 07:46 часов не вышел на связь», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в ходе поисков было обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших.

Ранее стало известно, что следователи проводят проверку по факту вынужденной посадки учебного легкомоторного самолёта Diamond DA40 в поле в Оренбургской области.