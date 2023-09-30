Узнать больше

Учебный самолёт разбился в Казахстане

Короткая ссылка
Учебно-тренировочный самолёт потерпел крушение в Карагандинской области Казахстана, два тела обнаружены на месте ЧП, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства транспорта республики.
Учебный самолёт разбился в Казахстане
  • Gettyimages.ru

«Тридцатого сентября при совершении учебно-тренировочного полёта самолёт UPLA286 тип P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлёта в 07:46 часов не вышел на связь», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в ходе поисков было обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших.

Ранее стало известно, что следователи проводят проверку по факту вынужденной посадки учебного легкомоторного самолёта Diamond DA40 в поле в Оренбургской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить