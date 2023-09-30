На Украине заявили о повреждении завода в Херсоне

Здание и территория завода повреждены в результате удара по Херсону, сообщает назначенный киевскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Прокудин отметил, что при ударе повреждены территория и здание завода.

Ранее украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в подконтрольном киевским властям городе Херсоне.