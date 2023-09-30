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На Украине заявили о повреждении завода в Херсоне

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Здание и территория завода повреждены в результате удара по Херсону, сообщает назначенный киевскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
На Украине заявили о повреждении завода в Херсоне
  • AP

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Прокудин отметил, что при ударе повреждены территория и здание завода.

Ранее украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в подконтрольном киевским властям городе Херсоне.

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