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Ракета украинских войск влетела в гостиницу в Енакиево в ДНР

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Ракета, выпущенная украинской армией, попала в здание гостиницы, которая находится в Енакиево в Донецкой Народной Республике, сейчас там живут строители из Ленинградской области.
Ракета украинских войск влетела в гостиницу в Енакиево в ДНР
  • РИА Новости

Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко в Telegram.

Он напомнил, что на текущий момент работники строительных компаний занимаются восстановлением города. В результате обстрела никто не пострадал.

«Ракета прилетела не куда-нибудь, а в гостиницу, где живут ленинградские строители, восстанавливающие город», — добавил Дрозденко.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что попал под обстрел украинских войск из РСЗО HIMARS.

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