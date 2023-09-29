Ракета украинских войск влетела в гостиницу в Енакиево в ДНР
- РИА Новости
Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко в Telegram.
Он напомнил, что на текущий момент работники строительных компаний занимаются восстановлением города. В результате обстрела никто не пострадал.
«Ракета прилетела не куда-нибудь, а в гостиницу, где живут ленинградские строители, восстанавливающие город», — добавил Дрозденко.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что попал под обстрел украинских войск из РСЗО HIMARS.