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Экс-евродепутат Мамыкин отреагировал на уголовный процесс против него в Латвии

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В Латвии начали уголовный процесс против бывшего евродепутата Андрея Мамыкина. Он прокомментировал RT обвинения в свой адрес фразой «Мне не нужен мир, в котором нет России, нет русского языка, нет здравого смысла».
Экс-евродепутат Мамыкин отреагировал на уголовный процесс против него в Латвии
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«Они [источники в Службе госбезопасности] позвонили мне, рассказали. Один бросил фразу прямо в такой вот формулировке: «Ты знаешь, Андрюха, мне очень стыдно». И вот этот человек — это надежда на то, что Латвия выздоровеет рано или поздно», — сказал Мамыкин.

Публицист признался, что «очень озлоблен на нацистский режим» в Латвии.

Он подчёркивает, что латышские правители — трусы, знающие, что их время уже сочтено. Все они имеют второй паспорт, поэтому убегут кто куда — в США или Британию, уверен Мамыкин.

«Рано или поздно этот режим рухнет. Детям перестанут рассказывать на уроках истории о страшных красноармейцах и героях-эсэсовцах, памятники наши будут восстановлены», —уверен он.

Сам мужчина сейчас находится в России. Что касается обвинений в Латвии, то он будет добиваться их снятия юридическим путём.

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