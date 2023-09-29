Российские военные в ДНР каждый день тренируются вести траншейные бои
Как отметил Суини, умение вести траншейный бой в современных условиях остаётся важным, особенно когда обе стороны находятся на укреплённых позициях.
Военные изучают и техники боя в городских условиях, в том числе то, как брать под контроль здания и действовать на улицах.
На полигоне также испытываются новые вооружения и технологии.
Российский боец рассказал корреспонденту, что военные каждый день отрабатывают штурм, а также используют беспилотники для ведения разведки и нанесения ударов по противнику.