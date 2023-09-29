Узнать больше

Российские военные в ДНР каждый день тренируются вести траншейные бои

Короткая ссылка
Корреспондент RT Стив Суини показал, как на военном полигоне в ДНР готовят бойцов к передовой. Здесь военнослужащие совершенствуют свои навыки, чтобы вернуться на передовую для встречи с противником.

Как отметил Суини, умение вести траншейный бой в современных условиях остаётся важным, особенно когда обе стороны находятся на укреплённых позициях.

Военные изучают и техники боя в городских условиях, в том числе то, как брать под контроль здания и действовать на улицах.

На полигоне также испытываются новые вооружения и технологии.

Российский боец рассказал корреспонденту, что военные каждый день отрабатывают штурм, а также используют беспилотники для ведения разведки и нанесения ударов по противнику.

Подробнее — на видео.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить