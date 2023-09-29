Кадыров опубликовал кадры взятия в плен пяти солдат ВСУ под Клещеевкой

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры боёв спецназа «Ахмат» и 4-й мотострелковой бригады на Артёмовском направлении, на видео зафиксирован момент взятия в плен пяти солдат ВСУ под населённым пунктом Клещеевка.

В своём Telegram он подчеркнул, что украинские военные решили сдаться в плен из своего же укрепрайона. ВСУ хотели закрепиться на местности, однако ВС России нарушили планы противника.

Кадыров отметил, что российским военным удалось почти бескровно выполнить оперативную задачу.

«Вместо того чтобы решить её значительно быстро (уничтожив неприятеля), парни выбрали более сложный, но гуманный путь. Как итог, пятеро оставшихся в живых солдат, хоть и из вражеского лагеря», — добавил глава Чечни.

Ранее Минобороны заявило, что российские войска уничтожили штурмовую группу украинской армии в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике.