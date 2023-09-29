Швейцария выделит $109 млн для разминирования Украины

Федеральный совет Швейцарии одобрил выделение пакета на сумму 100 млн швейцарских франков ($109,6 млн) для разминирования территории Украины.

Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства заявлении.

По данным властей, вышеназванную сумму планируется отправить украинскому правительству в период с 2024-го по 2027 год. С помощью этого пакета Бёрн сможет предоставить оборудование сапёрам ВСУ и обучить их.

«С 2024-го по 2027 год пакет на общую сумму 100 млн франков будет направлен на гуманитарное разминирование, поступая поровну из средств федерального министерства обороны, гражданской защиты и спорта и федерального министерства иностранных дел», — сообщил федеральный совет.

Ранее в украинском минфине заявили, что общий объём внешнего финансирования Украины за текущий год составил $32,6 млрд.