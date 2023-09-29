Узнать больше

Военная хроника: атака ВСУ по Клещеевке захлебнулась из-за огня по своим

Короткая ссылка
Атака Вооружённых сил Украины на Клещеевку в ДНР захлебнулась из-за огня по своим, пишет Военная хроника.
Военная хроника: атака ВСУ по Клещеевке захлебнулась из-за огня по своим
  • AP

Отмечается, что был отбит «ночной накат» украинской армии. 

«Потери украинских подразделений ещё предстоит подсчитать, но за несколько часов боя убитыми и ранеными потеряна примерно рота личного состава — около 100 человек», — пишет Военная хроника.

По её данным, с обеих сторон сейчас ведётся активная работа артиллерии и контрбатарейная борьба. 

«Мясные штурмы», которые практикует противник, оказались опасны в первую очередь для него самого — украинская артиллерия на какое-то время осталась без корректировки с воздуха и активно стреляла по своим, из-за чего атака в конечном счёте и прекратилась», — объяснила Военная хроника.

Уточняется, что российские военные активно обороняются на рубеже железной дороги.

Ранее военкор RT Влад Андрица показал работу артиллерии ВС России по окопу украинской армии в районе Клещеевки в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить