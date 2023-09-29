Военная хроника: атака ВСУ по Клещеевке захлебнулась из-за огня по своим

Атака Вооружённых сил Украины на Клещеевку в ДНР захлебнулась из-за огня по своим, пишет Военная хроника.

Отмечается, что был отбит «ночной накат» украинской армии.

«Потери украинских подразделений ещё предстоит подсчитать, но за несколько часов боя убитыми и ранеными потеряна примерно рота личного состава — около 100 человек», — пишет Военная хроника.

По её данным, с обеих сторон сейчас ведётся активная работа артиллерии и контрбатарейная борьба.

«Мясные штурмы», которые практикует противник, оказались опасны в первую очередь для него самого — украинская артиллерия на какое-то время осталась без корректировки с воздуха и активно стреляла по своим, из-за чего атака в конечном счёте и прекратилась», — объяснила Военная хроника.

Уточняется, что российские военные активно обороняются на рубеже железной дороги.

Ранее военкор RT Влад Андрица показал работу артиллерии ВС России по окопу украинской армии в районе Клещеевки в ДНР.