Пашинян: анализ показывает, что в ближайшее время в Карабахе не останется армян
- AFP
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Об этом армянский премьер сказал в ходе заседания правительства.
«Анализ показывает, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе армян не останется», — цитирует его РИА Новости.
По словам Пашиняна, это указывает на акцию этнической чистки в регионе и депортации.
Он добавил, что армянская сторона давно предупреждала о подобных действиях международное сообщество.
Ранее стало известно, что в Армению из Нагорного Карабаха переехали уже 74,4 тыс. вынужденных переселенцев.