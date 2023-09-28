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Пашинян: анализ показывает, что в ближайшее время в Карабахе не останется армян

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что можно сделать вывод, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян.
Пашинян: анализ показывает, что в ближайшее время в Карабахе не останется армян
  • AFP
  • © Siranush ADAMYAN

Об этом армянский премьер сказал в ходе заседания правительства.

«Анализ показывает, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе армян не останется», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пашиняна, это указывает на акцию этнической чистки в регионе и депортации.

Он добавил, что армянская сторона давно предупреждала о подобных действиях международное сообщество.

Ранее стало известно, что в Армению из Нагорного Карабаха переехали уже 74,4 тыс. вынужденных переселенцев.

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