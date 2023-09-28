Столтенберг выступил против мира любой ценой на Украине
- AFP
- © Sergei SUPINSKY
Такое мнение он выразил в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.
По его словам, чем сильнее становится украинская армия, тем ближе завершение конфликта. Также Столтенберг считает, что капитуляция Киева не будет означать мира, а якобы приведёт к «оккупации».
«Мир любой ценой не будет миром совершенно», — приводит РИА Новости слова генсека.
Ранее сообщалось, что Столтенберг встретился с Зеленским в Киеве. Они обсудили усиление противовоздушной обороны Украины.