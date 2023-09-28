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Губернатор Старовойт сообщил о подавлении БПЛА в Курской области

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о подавлении силами РЭБ украинского беспилотника в Суджанском районе региона.
Губернатор Старовойт сообщил о подавлении БПЛА в Курской области
  • РИА Новости
  • © Сергей Мальгавко

«Сегодня около села Горналь Суджанского района были замечены два беспилотника. Они посажены с помощью наших комплексов РЭБ», — написал он в своём Telegram.

По его словам, один из беспилотников при посадке сдетонировал, однако обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские силы РЭБ подавили украинский беспилотник на подлёте к Брянску.

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