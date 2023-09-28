Губернатор Старовойт сообщил о подавлении БПЛА в Курской области
- РИА Новости
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«Сегодня около села Горналь Суджанского района были замечены два беспилотника. Они посажены с помощью наших комплексов РЭБ», — написал он в своём Telegram.
По его словам, один из беспилотников при посадке сдетонировал, однако обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские силы РЭБ подавили украинский беспилотник на подлёте к Брянску.