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Минобороны заявило о пресечении второй за день атаки БПЛА ВСУ в Брянской области

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В Минобороны России заявили о пресечении второй за день атаки украинского беспилотника в Брянской области.
Минобороны заявило о пресечении второй за день атаки БПЛА ВСУ в Брянской области
  • РИА Новости

«28 сентября около 11:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России», — указали в ведомстве.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял о ещё одной попытке украинских военных совершить террористическую атаку с помощью беспилотника.

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