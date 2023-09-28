Минобороны заявило о пресечении второй за день атаки БПЛА ВСУ в Брянской области
- РИА Новости
«28 сентября около 11:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России», — указали в ведомстве.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял о ещё одной попытке украинских военных совершить террористическую атаку с помощью беспилотника.