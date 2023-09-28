Объект инфраструктуры повреждён взрывом в Харьковской области

Глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе.

Об этом он написал в своём Telegram.

По его словам, в селе Кругляковка Купянского района «повреждён инфраструктурный объект».

Ранее он сообщал о повреждении объекта инфраструктуры в селе Гурьев Казачок.