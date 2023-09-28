Объект инфраструктуры повреждён взрывом в Харьковской области
Глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе.
- AP
Об этом он написал в своём Telegram.
По его словам, в селе Кругляковка Купянского района «повреждён инфраструктурный объект».
Ранее он сообщал о повреждении объекта инфраструктуры в селе Гурьев Казачок.
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