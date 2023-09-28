Миротворцы России завершили эвакуацию жителей Карабаха после взрыва топлива
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны России.
Как заявили в ведомстве, всего российские миротворцы совершили 42 санитарных рейса, в ходе которых военными врачами медицинского отряда специального назначения РМК было эвакуировано 258 человек.
Уточняется, что эвакуированы были также пациенты медицинского центра Степанакерта, нуждающиеся в медицинской и реанимационной помощи.
Ранее в министерстве сообщили, что миротворцы России доставили более 44 т продовольствия и медикаментов для населения Нагорного Карабаха.
Отмечалось, что в расположении миротворческого контингента находятся 522 мирных жителя, в том числе 293 ребёнка.